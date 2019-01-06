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Максимов Федор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1933

Дата смерти

06.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1959

Дочь: Адамова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1961

Сын: Максимов Александр Федорович

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.12.1968

Дочь: Липатова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1976

Дочь: Курмас Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Татьяна Алексеевна

Смерть
06.01.2019
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