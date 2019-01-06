Максимов Федор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1933
Дата смерти06.01.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1959
Дочь: Адамова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1961
Сын: Максимов Александр Федорович
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.12.1968
Дочь: Липатова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1976
Дочь: Курмас Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Тихонова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2019