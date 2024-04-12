Фадеев Андрей Максимович
Место рождения
Дата рождения04.10.1871
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871
Отец: Фадеев Максим Анисимович
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
?.10.1896
Жена: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1897
Сын: Фадеев Дмитрий
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Фадеев Василий
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1904
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: Смолянова Софья Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
1957