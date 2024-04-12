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Фадеев Андрей Максимович

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

04.10.1871

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1871

Отец: Фадеев Максим Анисимович

Мать: Евдокия Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
?.10.1896

Жена: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1897

Сын: Фадеев Дмитрий

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Фадеев Василий

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1904

Сын: Фадеев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Фадеев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: Смолянова Софья Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат
Смерть
1957
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