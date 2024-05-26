Федирка Евдокия Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1877
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYW-F?i=680&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
23.10.1879
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-XQ2V-8?i=20&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно