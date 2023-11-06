Леонтьева Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1755
27 лет в 1782 г. дочь взятая Терсютской слободе селе Камышевском государственная РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Леонтьева Акулина Кондратьева
Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин
3 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин
12 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1785
Сын: Леонтьев Михайло Кондратьев
Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин
10 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1790
Сын: Леонтьева Агрофена (Агрипина) Кондратьева
Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин
5 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин
1 год в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1796
Сын: Леонтьев Василей Кондратьев
Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин
16 лет в 1812 г. РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно