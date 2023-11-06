Леонтьева Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Елена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

27 лет в 1782 г. дочь взятая Терсютской слободе селе Камышевском государственная РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Леонтьева Акулина Кондратьева

Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин

3 года в 1782 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1782 (ГАТО. 154-8-23)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Леонтьев Петр Кондратьев

Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1785

Сын: Леонтьев Михайло Кондратьев

Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Леонтьева Агрофена (Агрипина) Кондратьева

Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Леонтьев Тит Кондратьев

Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Леонтьев Василей Кондратьев

Отец ребёнка: Леонтьев Кондрат Козьмин

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
16 лет в 1812 г. РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Кондрат Козьмин

Смерть
Неизвестно
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