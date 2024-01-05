Волошин Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолошин Антон

Волошин Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волошина Аделина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Арсений

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волошина Варвара

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Константин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волошин Тимофей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close