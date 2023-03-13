Тарасовъ Трофимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1891
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Васильева
Бердяш, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.01.1897
Сын: Тарасовъ Григорий
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Васильева
хуторъ Колмаковский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Ирина Васильева