Чурбанова Федотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Чурбанов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбанова Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбанова Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич
Бракосочетание
Неизвестно