Чурбанова Федотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурбанова Федотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Чурбанов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чурбанов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбанова Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбанова Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Чурбанов Ефим Кирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурбанов Ефим Кирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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