Варухина (Патроева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варухина (Патроева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

02.12.1907

Дата смерти

01.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1907

Отец: Патрашкин Иван Ипполитович

Мать: Патрашкина Александра Марковна

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В записи метрической книги о рождении фамилия отца Патрашкин
Бракосочетание
09.02.1925

Муж: Варухин Михаил Васильевич

Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В записи о браке фамилия Патроева
Рождение ребёнка
28.11.1926

Сын: Варухин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Варухин Михаил Васильевич

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Варухин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Варухин Михаил Васильевич

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варухин Михаил Васильевич

Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.09.1989
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В свидетельстве о браке фамилия Патроева
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