Варухина (Патроева) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.12.1907
Дата смерти01.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1907
В записи метрической книги о рождении фамилия отца Патрашкин
Бракосочетание
09.02.1925
Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В записи о браке фамилия Патроева
Рождение ребёнка
28.11.1926
Сын: Варухин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Варухин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1929
Отец ребёнка: Варухин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варухин Михаил Васильевич
Свирьстрой, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
01.09.1989
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
В свидетельстве о браке фамилия Патроева