Мурадова (Савикова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Савиков Афанасий
Мать: Савикова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишин Александр
Отец ребёнка: Ермишин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермишин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурадов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурадов Виктор
Смерть
1983