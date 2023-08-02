Мурадова (Савикова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадова (Савикова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Савиков Афанасий

Мать: Савикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишин Александр

Отец ребёнка: Ермишин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермишин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурадов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мурадов Виктор

Смерть
1983
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