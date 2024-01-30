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Moise/Morris /Bakalar Moses Moshe

Место рождения

Odessa Ukraine

Дата рождения

20.09.1888

Дата смерти

16.11.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1912

Жена: (Zonana) Louisa

Рождение ребёнка
1916

Сын: Bakalar Isadore

Мать ребёнка: (Zonana) Louisa

Рождение ребёнка
02.04.1917

Сын: Bakalar Michael (Meyer)

Мать ребёнка: (Zonana) Louisa

Рождение ребёнка
11.06.1920

Сын: Bakalar Alan (Aaron)

Мать ребёнка: (Zonana) Louisa

Рождение ребёнка
08.01.1922

Сын: Bakalar Adolph «Babe»

Мать ребёнка: (Zonana) Louisa

Работа или профессия
1925
unknown
Смерть
16.11.1956
Похороны
Неизвестно

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