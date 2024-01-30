Moise/Morris /Bakalar Moses Moshe
Место рожденияOdessa Ukraine
Дата рождения20.09.1888
Дата смерти16.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1912
Жена: (Zonana) Louisa
Рождение ребёнка
1916
Сын: Bakalar Isadore
Мать ребёнка: (Zonana) Louisa
Рождение ребёнка
02.04.1917
Мать ребёнка: (Zonana) Louisa
Рождение ребёнка
11.06.1920
Сын: Bakalar Alan (Aaron)
Мать ребёнка: (Zonana) Louisa
Рождение ребёнка
08.01.1922
Мать ребёнка: (Zonana) Louisa
Работа или профессия
1925
unknown
Смерть
16.11.1956
Похороны
Неизвестно