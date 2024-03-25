Солнцева (Соцкова) Агрофена Патрекеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Соцкова) Агрофена Патрекеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Аполинария Фёдоровна

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Сторож
Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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