Солнцева (Соцкова) Агрофена Патрекеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Аполинария Фёдоровна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Фёдор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сторож
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно