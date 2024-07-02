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Гавшина Иулиания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавшин Сергей Феодулов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Гавшин Артемий Сергеев

Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гавшина Агафия Сергеева

Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гавшин Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гавшина Зиновия Сергеева

Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов

Смерть
Неизвестно

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