Гавшина Иулиания
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гавшина Агафия Сергеева
Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гавшина Зиновия Сергеева
Отец ребёнка: Гавшин Сергей Феодулов
Смерть
Неизвестно