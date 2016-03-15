Четвергов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетвергов Игорь Александрович

Четвергов Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Четвергова Надежда

Рождение ребёнка
15.03.2016 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Четвергова Яна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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