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(Миронова) Анна Петровна

Место рождения

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Восприемник
09.04.1913 ст.
Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Восприемница у Миронова Александра Павловича Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 666 лист 24 об-25 №43м В - Н-Уф. завода крестьянин Виктор Владимирович Зайцев и того же завода крестьянская девица Анна Петров... Показать все
Смерть
Неизвестно
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