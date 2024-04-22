(Миронова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
09.04.1913 ст.
Восприемница у Миронова Александра Павловича Источник: ОГАЧО И-226 Оп 4 Д 666 лист 24 об-25 №43м В - Н-Уф. завода крестьянин Виктор Владимирович Зайцев и того же завода крестьянская девица Анна Петров... Показать все
Смерть
Неизвестно