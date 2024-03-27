Мусин Гайса
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1828
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шарипов Муса
Мать: Ногайбуш
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайсина) Бәгыйдә
Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гайсина) Хәмдебану
Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы
Бракосочетание
10.10.1859
Рождение ребёнка
21.02.1862
Сын: Гайсин Бикмулла
Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы
Рождение ребёнка
16.02.1865
Рождение ребёнка
11.05.1870
Смерть
1890