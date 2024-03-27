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Мусин Гайса

Место рождения

д.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шарипов Муса

Мать: Ногайбуш

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Галиева) Гульжиян 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Мытыйгулла

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайсин Шугурулла

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайсина) Бәгыйдә

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гайсина) Хәмдебану

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Бракосочетание
10.10.1859

Жена: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
21.02.1862

Сын: Гайсин Бикмулла

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
16.02.1865

Сын: Гайсин Нагимулла

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Рождение ребёнка
11.05.1870

Сын: Гайсин Гибадулла

Мать ребёнка: (Вахитова) Балхисбану 2 Жена Габделвахит Кулмамет Улынын Кызы

Смерть
1890

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