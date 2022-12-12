Агриппина Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: Иван Логинов
Мать: Соломонида Михайлова
Бракосочетание
03.06.1883 ст.
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених -18 лет, невеста - 23 года; Поручители по жениху: новокрещане из вотяков деревни Валадор-Докьи Онисим Феодотов, Павел Васильев; по невесте: Кондрат Евдокимов и Григорий Данилов
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.
Сын: Васильев Ефрем Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Терентьев
Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи новокрещен из вотяков Николай Терентьев и законная жена его Агриппина Иванова, оба православные
Смерть
Неизвестно