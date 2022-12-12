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Агриппина Иванова

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Место рождения

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Иван Логинов

Мать: Соломонида Михайлова

При ключе Мендовом Устье, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.06.1883 ст.

Муж: Васильев Николай Терентьев

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених -18 лет, невеста - 23 года; Поручители по жениху: новокрещане из вотяков деревни Валадор-Докьи Онисим Феодотов, Павел Васильев; по невесте: Кондрат Евдокимов и Григорий Данилов
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.

Сын: Васильев Ефрем Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Терентьев

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Родители: деревни Володор-Докьи новокрещен из вотяков Николай Терентьев и законная жена его Агриппина Иванова, оба православные
Смерть
Неизвестно
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