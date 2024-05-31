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Масасин Владимир Евгеньевич

Место рождения

Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд

Дата рождения

13.07.1913

Дата смерти

07.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913

Отец: Масасин Евгений Николаевич

Мать: Масасина Анна Стефановна

Зайкова, Введенская волость, Курганский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масасина (Лут) Надежда Андреевна

Бракосочетание
05.01.1937

Жена: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.09.1937

Дочь: Зырянова (Масасина) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Масасина (Лут) Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1941

Сын: Масасин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Масасина (Лут) Надежда Андреевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1951

Дочь: Муранова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Масасина (Лут) Надежда Андреевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
07.09.1980

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