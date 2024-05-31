Масасин Владимир Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1913
Дата смерти07.09.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.01.1937
Жена: не указана
Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
12.09.1937
Дочь: Зырянова (Масасина) Нина Владимировна
Мать ребёнка: Масасина (Лут) Надежда Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1941
Сын: Масасин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Масасина (Лут) Надежда Андреевна
Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1951
Дочь: Муранова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Масасина (Лут) Надежда Андреевна
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
07.09.1980