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Сергей Андреевич

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антоновна

Поручитель
04.05.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 04.05.1907 Иванщины крестьянин Михаил Игнатьевич Чермы крестьянская девица Агрипина Филипповна по жениху Иванщины крестьянин Григорий Богомолов по жениху Калихновщины кр... Показать все
Рождение ребёнка
31.08.1909 ст.

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Смерть
Неизвестно

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