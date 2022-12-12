Кадошников Сергей Семеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадошников Сергей Семеонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1915

Дочь: Кадошникова Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Харитоновна

Место жительства
Неизвестно
Скаредная, Голышмановский, Тюменская область
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