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Гликерия Николаевна

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

30.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
03.06.1905

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1912

Сын: Краснов (Зайцев) Порфирий Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1913

Сын: Краснов (Зайцев) Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Краснов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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