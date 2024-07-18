Гликерия Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1905
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1912
Сын: Краснов (Зайцев) Порфирий Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1913
Сын: Краснов (Зайцев) Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1917
Сын: Краснов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно