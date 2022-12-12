Медведев Евдоким Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Медведев Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Медведев Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Медведева Маремьяна Диянова
Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Медведев Арсений Евдокимович
Мать ребёнка: Медведева Маремьяна Диянова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1836