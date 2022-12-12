Медведев Евдоким Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Евдоким Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Медведев Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Медведев Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Медведева Маремьяна Диянова

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Медведев Арсений Евдокимович

Мать ребёнка: Медведева Маремьяна Диянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Маремьяна Диянова

Смерть
1836
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