Сусликова (Абышева) Жамиля Зейнуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусликова (Абышева) Жамиля Зейнуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1970

Отец: Абышев Зейнула Исаевич

Мать: Абышева Зейникомал Жатобековна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусликов Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
25.03.1990

Дочь: Зубарева (Сусликова) Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: Сусликов Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
07.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусликов Юрий Леонидович

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