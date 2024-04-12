Юрьев Никита Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьев Никита Ларионович

Юрьев Никита Ларионович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Юрьев Ларион Алифанович

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Юрьев Пётр Никитич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Юрьева Матрена Никитична

Мать ребёнка: Юрьева Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Никитична

Мать ребёнка: Юрьева Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Юрьев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Юрьев Алексей Никитич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close