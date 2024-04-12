Юрьев Никита Ларионович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Юрьев Ларион Алифанович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Юрьев Пётр Никитич
Мать ребёнка: Юрьева Агафья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Юрьева Матрена Никитична
Мать ребёнка: Юрьева Агафья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Никитична
Мать ребёнка: Юрьева Агафья
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Юрьева Агафья
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Юрьева Агафья
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1856