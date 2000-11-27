Соловьев Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1981
Рождение ребёнка
27.11.2000
Сын: Передезников Женя Дмитревич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2005
Сын: Соловьев Александр Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Анна Иннокентьевна