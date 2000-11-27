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Соловьев Семен Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1981

Отец: Соловьев Петр Афанасьевич

Мать: Соловьева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
27.11.2000

Сын: Передезников Женя Дмитревич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2005

Сын: Соловьев Александр Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Анна Иннокентьевна

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