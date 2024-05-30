Стукова Акилина Патрикеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Стукова Анна Федотовна
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Стукова Авдотья Федотовна
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Стукова Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Стукова Наталья Федотовна
Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович
Смерть
Неизвестно