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Стукова Акилина Патрикеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Стуков Иван 1 Федотович

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Стукова Анна Федотовна

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Стукова Авдотья Федотовна

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Стукова Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Стуков Алексей Федотович

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Стуков Иван 2 Федотович

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Стукова Наталья Федотовна

Отец ребёнка: Стуков Федот Иванович

Смерть
Неизвестно

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