Баранова Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918 ст.
Дата смерти21.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1941
Сын: Баранов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Баранов Николай Михайлович
Ключарево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
21.05.1960
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия