Баранова Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918 ст.

Дата смерти

21.05.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1941

Сын: Баранов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай Михайлович

Ключарево, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
21.05.1960
Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
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