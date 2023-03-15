Захаров Юрий Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965
Отец: Захаров Серафим Степанович
Мать: Захарова Вера
Рождение ребёнка
21.04.1991
Дочь: Буркова София Юрьевна
Мать ребёнка: Захарова Ирина
Рождение ребёнка
29.07.?
Дочь: Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Захарова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
врач