Захаров Юрий Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Юрий Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1965

Отец: Захаров Серафим Степанович

Мать: Захарова Вера

Рождение ребёнка
21.04.1991

Дочь: Буркова София Юрьевна

Мать ребёнка: Захарова Ирина

Рождение ребёнка
29.07.?

Дочь: Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Захарова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
врач
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