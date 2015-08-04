Яковенко (Выпова) Алла Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Выпова) Алла Карповна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

03.05.1936

Дата смерти

04.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936

Отец: Выпов Карп Максимович

Мать: Рогожина Прасковья Ивановна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.10.1955

Дочь: Темнюк Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иванден Иван Дмитриевич

Германия, Лейпциг
Бракосочетание
14.12.1962

Муж: Яковенко Николай Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.04.1967

Сын: Яковенко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Яковенко Николай Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
04.08.2015
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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