Яковенко (Выпова) Алла Карповна
Место рождения
Дата рождения03.05.1936
Дата смерти04.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1936
Отец: Выпов Карп Максимович
Рождение ребёнка
12.10.1955
Дочь: Темнюк Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иванден Иван Дмитриевич
Германия, Лейпциг
Бракосочетание
14.12.1962
Рождение ребёнка
12.04.1967
Сын: Яковенко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Яковенко Николай Александрович
Смерть
04.08.2015