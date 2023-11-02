Галочкин Фёдор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Галочкин Игнатий
Мать: Галочкина ?
Рождение ребёнка
13.10.1896
Дочь: Дубровина Аксиния Фёдоровна
Мать ребёнка: Галочкина Анна
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Галочкин ? Фёдорович
Мать ребёнка: Галочкина Анна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Галочкин ? Фёдорович
Мать ребёнка: Галочкина Анна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: ? Фёдоровна
Мать ребёнка: Галочкина Анна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: ? Фёдоровна
Мать ребёнка: Галочкина Анна
Смерть
Неизвестно