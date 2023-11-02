Галочкин Фёдор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галочкин Фёдор Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Галочкин Игнатий

Мать: Галочкина ?

Рождение ребёнка
13.10.1896

Дочь: Дубровина Аксиния Фёдоровна

Мать ребёнка: Галочкина Анна

Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Галочкин ? Фёдорович

Мать ребёнка: Галочкина Анна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Галочкин ? Фёдорович

Мать ребёнка: Галочкина Анна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: ? Фёдоровна

Мать ребёнка: Галочкина Анна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: ? Фёдоровна

Мать ребёнка: Галочкина Анна

Смерть
Неизвестно
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