Подриз (Васейко) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Васейко Яков Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Подриз Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Подриз Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Подриз Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Подриз Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
15.04.1924
Дочь: Чугунова Лидия Кирилловна
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Украина, Днепропетровская обл., Покровский р-н., с.Романки
Рождение ребёнка
1926
Сын: Подриз Николай Кириллович
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Подриз Василий Кириллович
Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно