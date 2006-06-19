Подриз (Васейко) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подриз (Васейко) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васейко Яков Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Подриз Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Подриз Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Подриз Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Подриз Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Подриз Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
15.04.1924

Дочь: Чугунова Лидия Кирилловна

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Украина, Днепропетровская обл., Покровский р-н., с.Романки
Рождение ребёнка
1926

Сын: Подриз Николай Кириллович

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Подриз Василий Кириллович

Отец ребёнка: Подриз Кирилл Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подриз Кирилл Тихонович

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