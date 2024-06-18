Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжкова (Малахова) Лидия Павловна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Малахов Павел

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
мещанская дочь
Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Рыжков Максим Константинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
14.11.1907

Сын: Рыжков Григорий Максимович

Отец ребёнка: Рыжков Максим Константинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
1909

Сын: Рыжков Константин Максимович

Отец ребёнка: Рыжков Максим Константинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рыжков Алексей Константинович

Отец ребёнка: Рыжков Максим Константинович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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