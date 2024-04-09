Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Иван Меньшой Петров
Мать: Феодора Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Назар Петрович
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Епифан Петрович
Мать ребёнка: Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Дарья Андреевна