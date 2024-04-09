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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иван Меньшой Петров

Мать: Феодора Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791

Сын: Назар Петрович

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Епифан Петрович

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Дарья Андреевна

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