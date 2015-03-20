Литвинова (Литвинова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.06.1927
Дата смерти20.03.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1927
Рождение ребёнка
20.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Иван Дмитриевич
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2015