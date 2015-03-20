Литвинова (Литвинова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Литвинова) Александра Михайловна

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Место рождения

Плоская Вершина, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

19.06.1927

Дата смерти

20.03.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1927

Отец: Литвинов Михаил Иванович

Мать: Литвинова Анна Максимовна

Плоская Вершина, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Иван Дмитриевич

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Иван Дмитриевич

Смерть
20.03.2015
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