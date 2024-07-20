Калашников Егор Герасимов До 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКалашников Егор Герасимов

Калашников Егор Герасимов

avatar

Место рождения

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Жилкин Герасим Иванов

Мать: Жилкина Татьяна Дмитриева

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пешехонцева (Калашникова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: Калашникова Наталия Алексеева

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Костромина (Калашникова) Мария Егорова

Мать ребёнка: Калашникова Наталия Алексеева

Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.