Калашников Егор Герасимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Жилкин Герасим Иванов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пешехонцева (Калашникова) Александра Егоровна
Мать ребёнка: Калашникова Наталия Алексеева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Костромина (Калашникова) Мария Егорова
Мать ребёнка: Калашникова Наталия Алексеева
Денисово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно