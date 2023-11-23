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Михаил Фёдорович

Место рождения

село Космодемьянское Ярославского уезда

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Фёдор Тимофеев

Мать: Анисья Иванова

Михаил Федорович (1789 — ?) Родился в семье дьячка села Космодемьянского Ярославского уезда Федора Тимофеевича. Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1795-?), до... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1813

Сын: Покровский Александр Михайлов

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Покровский Александр Михайлович (1813 — 1857) Родился в семье пономаря села Покровского в Юхти Угличского уезда Михаила Федоровича. По исключении из уездного училища, 29 сентября 1830 года определен в... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Покровский) Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Неизвестно Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Неизвестно Илья Михайлович

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Неизвестно Петр Михайлович

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Покровский) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно

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