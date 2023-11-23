Михаил Фёдорович
Место рождениясело Космодемьянское Ярославского уезда
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Фёдор Тимофеев
Мать: Анисья Иванова
Михаил Федорович (1789 — ?) Родился в семье дьячка села Космодемьянского Ярославского уезда Федора Тимофеевича. Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда. Жена его Анна Алексеевна (1795-?), до... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Покровского в Юхти Угличского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Рождение ребёнка
1813
Сын: Покровский Александр Михайлов
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Покровский Александр Михайлович (1813 — 1857) Родился в семье пономаря села Покровского в Юхти Угличского уезда Михаила Федоровича. По исключении из уездного училища, 29 сентября 1830 года определен в... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Покровский) Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Неизвестно Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Неизвестно Илья Михайлович
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Неизвестно Петр Михайлович
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Покровский) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно