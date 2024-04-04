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Жуков Петр Николаевич

Место рождения

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.05.1940

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

1935 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Жуков Николай Петрович

Мать: Жукова (Молова) Екатерина Михайловна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.1935

Сын: Жуков Владимир Петрович

Мать ребёнка: Жукова (Иванова) Августа Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Жуков Николай Петрович

Мать ребёнка: Жукова (Иванова) Августа Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
05.05.1940
Рождение ребёнка
23.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Иванова) Августа Ивановна

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