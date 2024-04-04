Жуков Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти05.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
18.06.1935
Мать ребёнка: Жукова (Иванова) Августа Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Жукова (Иванова) Августа Ивановна
Смерть
05.05.1940
Рождение ребёнка
23.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Иванова) Августа Ивановна