Митрофанов (Митюков) Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов (Митюков) Василий Иванович

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.06.1917

Дата смерти

01.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1917

Отец: Митюков Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1990

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