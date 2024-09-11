Митрофанов (Митюков) Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.06.1917
Дата смерти01.01.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1917
Отец: Митюков Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1990