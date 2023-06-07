Суров Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуров Андрей

Суров Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1620

Сын: Авдей Андреев

Мать ребёнка: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых

Рождение ребёнка
1654

Сын: Суров Михаил Андреев

Мать ребёнка: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суров Лукьян Андреев

Мать ребёнка: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых

Смерть
Неизвестно
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