Суров Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1620
Сын: Авдей Андреев
Мать ребёнка: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых
Рождение ребёнка
1654
Сын: Суров Михаил Андреев
Мать ребёнка: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суров Лукьян Андреев
Мать ребёнка: Мать Лукьяна и Авдея Андреевых
Смерть
Неизвестно