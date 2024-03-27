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Зайтуна Мухаметсафа Кызы

Место рождения

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Зарипов Мухаметсафа

Мать: Фатыма Шигабутдиновна

д.Альменево, Чебоксарского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Мингазетдин Низамутдинович

д.Альменево, Козловского р-на ЧАССР
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Мингазетдин Низамутдинович

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Рождение ребёнка
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Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Мингазетдин Низамутдинович

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Смерть
Неизвестно
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