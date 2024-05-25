Максимов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1949
Дата смерти01.12.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1978
Сын: Максимов Максим Михайлович
Мать ребёнка: Максимова Лариса Александровна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.04.1980
Сын: Максимов Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Максимова Лариса Александровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1990