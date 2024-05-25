Максимов Михаил Иванович 07.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1949

Дата смерти

01.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1949

Отец: Максимов Иван Николаевич

Мать: Максимова (Богданович) Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Лариса Александровна

Рождение ребёнка
25.08.1978

Сын: Максимов Максим Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Лариса Александровна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.04.1980

Сын: Максимов Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Максимова Лариса Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.1990

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