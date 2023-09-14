Кирпа Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпа Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1978

Дата смерти

14.09.2023

Пол

Мужской

Отец

1944 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1978

Отец: Кирпа Владимир Григорьевич

Мать: Кирпа Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
24.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.09.2023
Черноморский, Северский район, Краснодарский край, Россия
Похоронен с дедой Вовой
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