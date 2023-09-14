Кирпа Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1978
Дата смерти14.09.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1978
Рождение ребёнка
24.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.09.2023
Черноморский, Северский район, Краснодарский край, Россия
Похоронен с дедой Вовой