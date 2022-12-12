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Зацепин Иван Степанович

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Место рождения

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

20.05.1900

Дата смерти

11.07.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900

Отец: Зацепин Степан Фролович

Мать: Меньшикова Анна Ивановна

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зацепина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Кукина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зацепина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Кукина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
29.06.1939

Сын: Зацепин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Кукина Мария Федоровна

Бракосочетание
22.08.1949

Жена: Кукина Мария Федоровна

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Смерть
11.07.1983
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