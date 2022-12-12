Зацепин Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения20.05.1900
Дата смерти11.07.1983
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900
Отец: Зацепин Степан Фролович
Мать: Меньшикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зацепина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Кукина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зацепина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Кукина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
29.06.1939
Мать ребёнка: Кукина Мария Федоровна
Бракосочетание
22.08.1949
Жена: Кукина Мария Федоровна
Военная служба
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Смерть
11.07.1983