Макаренко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Иван Захаров

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862

Сын: Макаренко Михаил Иванов

Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров

Рождение ребёнка
1864

Сын: Макаренко Егор Иванов

Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Макаренко) Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров

Рождение ребёнка
1868

Сын: Макаренко Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров

Рождение ребёнка
1877

Сын: (Макаренко) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Макаренко) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров

Смерть
Неизвестно

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