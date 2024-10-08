Макаренко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Макаренко) Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров
Рождение ребёнка
1868
Сын: Макаренко Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров
Рождение ребёнка
1877
Сын: (Макаренко) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Макаренко) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Макаренко Иван Захаров
Смерть
Неизвестно