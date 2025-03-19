Лыкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лыков Артем Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лыков Артем Николаевич