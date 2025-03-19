Лыкова Мария 01.10.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Лыкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыков Артем Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыков Артем Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лыков Артем Николаевич

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