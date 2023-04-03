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Корелин Дмитрий Никифорович

Место рождения

поселок Кичигино. Челябинская область

Дата рождения

20.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1869

Отец: Корелина Никифор Константинович

Мать: Корелина (Фомичева) Александра Зотикова

Рождение ребёнка
25.07.1889

Сын: Корелин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Корелин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.01.1899

Сын: Корелин Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна

Бракосочетание
10.02.1899

Жена: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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