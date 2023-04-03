Корелин Дмитрий Никифорович
Место рожденияпоселок Кичигино. Челябинская область
Дата рождения20.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1869
Рождение ребёнка
25.07.1889
Сын: Корелин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1891
Сын: Корелин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1899
Мать ребёнка: Корелина (Бабкина) Елена Ивановна
Бракосочетание
10.02.1899
Смерть
Неизвестно