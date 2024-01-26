Матвеева (Макрушникова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1930
Дата смерти06.06.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1930
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.05.1952
Дочь: Поправко Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Поправко Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.03.1954
Дочь: Наздрачева (Поправко) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Поправко Владимир Тимофеевич
Смерть
06.06.1981