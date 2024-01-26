Матвеева (Макрушникова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Макрушникова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1930

Дата смерти

06.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1930

Отец: не указан

Мать: Макрушникова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
13.05.1952

Дочь: Поправко Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Поправко Владимир Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.03.1954

Дочь: Наздрачева (Поправко) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Поправко Владимир Тимофеевич

Смерть
06.06.1981

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