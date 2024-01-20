Тюрбеев Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1984
Сын: Тюрбеев Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Дамжикова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
04.02.1987
Дочь: Давгаева Байн Алексеевна
Мать ребёнка: Дамжикова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
05.07.1999
Мать ребёнка: Дамжикова Людмила Николаевна