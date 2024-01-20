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Тюрбеев Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1960

Отец: Тюрбеев Степан Кензеевич

Мать: Баякаева Надежда Сангаджиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дамжикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
14.11.1984

Сын: Тюрбеев Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Дамжикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
04.02.1987

Дочь: Давгаева Байн Алексеевна

Мать ребёнка: Дамжикова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
05.07.1999

Сын: Тюрбеев Басан Алексеевич

Мать ребёнка: Дамжикова Людмила Николаевна

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