Шаламова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1816

Сын: Шаламов Евмений Ефимов

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шаламова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шаламов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шаламова Наталья Ефимова

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Шаламов Макар Ефимов

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Рождение ребёнка
27.10.1833

Дочь: Шаламова Минодара Ефимова

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Шаламова Агафья Ефимова

Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев

Смерть
Неизвестно

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