Шаламова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1816
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шаламова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шаламов Иван Ефимов
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шаламова Наталья Ефимова
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Шаламов Макар Ефимов
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Рождение ребёнка
27.10.1833
Дочь: Шаламова Минодара Ефимова
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Шаламова Агафья Ефимова
Отец ребёнка: Шаламов Ефим Григориев
Смерть
Неизвестно