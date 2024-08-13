Гончаров Андрей Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Андрей Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Титова (Гончарова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Гончарова Дария Ивановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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