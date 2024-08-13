Гончаров Андрей Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Титова (Гончарова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Гончарова Дария Ивановна
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния