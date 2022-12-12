Певцова (Поспелова) Софья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Певцова Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Певцов Онисим Харитонович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Певцова Ксения Онисимовна
Отец ребёнка: Певцов Онисим Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно