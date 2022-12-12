Певцова (Поспелова) Софья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певцова (Поспелова) Софья Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Певцова Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Певцов Онисим Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Певцова Ксения Онисимовна

Отец ребёнка: Певцов Онисим Харитонович

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певцов Онисим Харитонович

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